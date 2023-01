Sniper Elite 5: GRANDE offerta su Amazon per la versione PS5

Il mondo dei videogiochi si è arricchito di anno in anno di titoli che hanno saputo rapire i giocatori con storie sempre più appassionanti, alcuni divenuti vere e proprie serie che capitolo dopo capitolo hanno continuato la storia di personaggi ormai iconici. Tra questi c'è anche la serie di Sniper Elite, che ora è giunta al suo quinto capitolo, ambientato in Francia, e disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5.

Da oggi, Sniper Elite 5 per PS5 è in offerta con un grande sconto su Amazon, che lo vede disponibile a soli 31,56€, con uno sconto pari al 47% (quasi la metà del prezzo pieno, pari a 59,99€).

Sniper Elite 5: Karl Fairburne sbarca in Francia

Dopo la sua avventura in Italia, l'eccellente cecchino Karl Fairburne si ritrova dopo diverse vicissitudini in Francia, dove la guerra continua e dove si ritrova bloccato, quasi in trappola. Grazie alle sue capacità, missione dopo missione, studierà il punto perfetto per far fuori gli avversari, utilizzerà banchi da lavoro per potenziare le armi o modificarle, e molte altre cose ancora.

Sniper Elite 5 permette ai giocatori di sfruttare una componente multiplayer migliorata, con la possibilità di collaborare con altri giocatori all'interno della propria campagna, ma anche di invadere la campagna di altri giocatori impersonando un cecchino dell'Asse. Questo titolo di Bandai Namco è ad ora il miglior capitolo della serie sul mercato, un motivo in più per non farsi sfuggire questa grande offerta da parte di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.