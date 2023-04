Smartwatch LLKBOHA P75: arriva un ENORME SCONTO su Amazon

Nella vita quotidiana siamo sempre più indaffarati e occupati, e la comodità non è cosa da non sottovalutare, soprattutto nel campo dell'allenamento. Prodotti come gli Smartwatch sono stati creati per facilitarci la vita in tal senso, e si sono di conseguenza rivelati più che semplici orologi: dispositivi intelligenti alla portata di tutti, e che hanno pian piano guadagnato un posto sui polsi di milioni di persone grazie alle loro qualità e a dei prezzi assolutamente non proibitivi. Anche LLKBOHA è tra i produttori che ci propongono questi accessori, come il P75 di cui vi parliamo.

Se state cercando un prodotto di questo tipo, sappiate che su Amazon da oggi è disponibile in offerta lo smartwatch LLKBOHA P75 a soli 29,99€, con uno sconto del 57% sul totale, ai quali potrete aggiungere altri 5,00€ di sconto con l'applicazione del coupon e arrivare a 24,99€.

Smartwatch LLKBOHA P75: tutto a portata di polso

Si tratta di un prodotto dotato di uno schermo rettangolare da 1,85 pollici, con touch screen e swipe, e avrete anche la possibilità di cambiare il quadrante. Adatto per diversi tipi di attività, dà il suo meglio durante gli allenamenti grazie alle diverse funzioni di cui dispone, e all'impermeabilità.

Per fare degli esempi, con lo smartwatch LLKBOHA P75 potrete effettuare e ricevere chiamate, attivare il contapassi, scegliere tra ben 24 modalità sportive, utilizzare il cronometro, controllare i messaggi sul cellulare e ricevere notifiche whatsapp, impostare timer e sveglie, e molto altro.

