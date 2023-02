Smartwatch Garmin Instinct Solar ad un prezzo speciale su Amazon

Grazie ai pannelli solari integrati nel corpo del Garmin Instinct Solar, il dispositivo ha un'autonomia eccezionalmente lunga. Sebbene lo schermo non sia così grande e le funzioni non siano tante come quelle dei più costosi orologi GPS di fascia alta di Garmin, lo consigliamo comunque a chi ha bisogno di una batteria di lunga durata durante i viaggi in cui non ha accesso a una fonte di alimentazione. Acquistalo su Amazon a soli 219,90€ invece di 399,99€.

L'Instinct Solar include molte delle stesse funzioni di un orologio GPS di fascia media, senza gli extra di lusso. Può registrare gli allenamenti, fornire un percorso GPS e registrare qualsiasi informazione si desideri. Non è possibile caricare mappe stratificate o profili di attività extra, a differenza di altri dispositivi Garmin. Il design di questo orologio privilegia la facilità d'uso e la massimizzazione della riserva di energia.

L'app Google Connect si sincronizza perfettamente con l'Instinct, consentendo di accedere all'intera cronologia delle attività in movimento. È modulare e contiene diversi profili di attività che possono essere utilizzati o sostituiti a seconda delle necessità. Il quadrante dell'orologio utilizza un pannello fotovoltaico incluso nel Power glass per raccogliere energia dal sole e ricaricare la batteria interna del dispositivo. Se la vostra avventura non richiede un uso costante del GPS, questa è una fantastica alternativa da portare con sé, poiché funziona bene in modalità smartwatch.

Garmin dichiara che la modalità smartwatch può durare fino a 24 giorni, mentre la modalità a energia solare può durare fino a 54 giorni. Se l'orologio viene tenuto al sole, può caricarsi da solo, prolungando il tempo in cui può essere indossato. Garmin dichiara una durata della batteria di 30 ore in assenza di luce solare e di 38 ore in presenza di luce solare. Con diverse funzioni del GPS disattivate, Garmin dichiara una durata massima della batteria di 70 ore senza energia solare e di 145 ore con energia solare.

Anche se la durata della batteria dell'orologio non è eccezionale per l'uso del GPS, non ha rivali per le attività quotidiane dello smartwatch. Questo orologio continua a funzionare anche se non c'è il sole, il che lo rende ideale per le escursioni di lunga durata. Approfitta ora dello sconto del 45% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.