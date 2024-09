Smartphone ascoltano gli utenti: la conferma di un partner di Meta

La storia che gli smartphone spiano gli utenti attraverso il microfono del proprio dispositivo per poi mostrare annunci mirati è vecchia di anni. Sebbene per molti ciò è stato visto soltanto come una coincidenza, i sospetti su questa “pratica scorretta” non sono mai scemati. Adesso un pitch deck di vendita trapelato da una grande azienda di media pubblicitari sembra confermare tali sospetti. La redazione di 404 Media ha infatti ottenuto un documento appartenente a Cox Media Group (CMG), il servizio di marketing digitale che ha stretto partnership con aziende come Google, Meta, Microsoft e Amazon.

Secondo il documento (pubblicato a novembre 2023) presentato da CMG, la tecnologia utilizzata per monitorare e ascoltare attivamente si chiama "Voice Data". In una sezione che spiega come le aziende possono utilizzare tali dati per indirizzare in modo efficiente gli annunci CMG ha affermato apertamente che: "i telefoni ci stanno ascoltando". Come si legge ancora nel documento: “nella maggior parte dei momenti della giornata, c'è un dispositivo intelligente nel raggio di due pollici da noi. Ciò significa che un dispositivo intelligente è probabilmente a portata d'orecchio quando parliamo dei nostri piani per il fine settimana, di quanto abbiamo bisogno di ristrutturare la nostra cucina o di quale modello di SUV è il migliore per la famiglia con il nostro coniuge e molto altro ancora. Quando le piccole aziende sanno chi ha bisogno di loro, possono indirizzare gli annunci con maggiore precisione, sprecare meno soldi e aumentare il loro pubblico”.

Smartphone: capire il comportamento dei consumatori ascoltando le conversazioni

Il documento offre anche un'altra sezione che ribadisce la stessa idea, senza apparente preoccupazione per il consenso e la privacy dei consumatori. Come riportato ancora: “Non sapere solo cosa stanno cercando, sappi di cosa stanno parlando. Potrebbe sembrare magia nera, ma non lo è: è intelligenza artificiale. La crescente capacità di accedere ai dati del microfono su dispositivi come smartphone e tablet consente al nostro partner tecnologico di aggregare e analizzare i dati vocali durante le conversazioni pre-acquisto. Il risultato? Una comprensione senza precedenti del comportamento dei consumatori, così possiamo offrire annunci personalizzati che facciano pensare al tuo pubblico di destinazione: wow, devono saper leggere nel pensiero”.

Cox Media Group, nel suo pitch deck, suggerisce anche che curiosare è perfettamente legale. Infatti, sia ​​i dispositivi intelligenti che gli assistenti devono tecnicamente ascoltare sempre e comunque. Come riporta ancora 404Media, Google avrebbe apparentemente tagliato i ponti con CMG qualche tempo dopo la pubblicazione di questo rapporto. trovare la versione completa del pitch deck di CMG è disponibile sul sito di Document Cloud.