Meta introduce il cross-posting tra Instagram, Facebook e Threads

Meta ha introdotto una nuova funzionalità di cross-posting, che permette agli utenti di condividere i loro contenuti tra Instagram, Facebook e Threads in modo più semplice e integrato. Questa novità consente di sfruttare al massimo la condivisione simultanea tra le piattaforme Meta, semplificando il processo per chi desidera pubblicare lo stesso contenuto su più social network contemporaneamente.

In passato, era possibile condividere i contenuti di Threads su Instagram, ma non era vero il contrario. Inoltre, la possibilità di pubblicare da Instagram a Facebook era già presente da diversi anni. Tuttavia, questa nuova funzione segna un passo avanti, offrendo una maggiore integrazione tra le tre piattaforme.

Al momento, la funzionalità consente solo la condivisione di immagini statiche e non supporta ancora l'invio dei Reels di Instagram su Threads. La scelta di utilizzare questa opzione rimane a discrezione dell'utente, poiché la funzione non è attiva di default. Gli utenti devono decidere se desiderano abilitare il cross-posting tra le diverse piattaforme Meta, mantenendo così il controllo sulla distribuzione dei loro contenuti.

Come condividere simultaneamente su più piattaforme

Quando si condivide un post di Instagram su Threads, il testo della didascalia di Instagram diventa il contenuto principale del post su Threads. Gli hashtag, tuttavia, vengono trasformati in semplice testo. Gli utenti possono scegliere se condividere un singolo post su tutte le piattaforme o attivare l'opzione per pubblicare automaticamente su più piattaforme attraverso le impostazioni avanzate.

Per attivare la funzione, basta seguire questi semplici passaggi: apri l’app di Instagram e crea un nuovo post. Nella schermata di condivisione, apparirà un nuovo interruttore dedicato a Threads. Attivando questo interruttore, il contenuto verrà condiviso anche su Threads.

Un procedimento simile è disponibile per Facebook, dove apparirà l'opzione di condividere su Threads accanto alle scelte “Solo io” e “Aggiungi un album”. Tieni presente che al momento, è possibile condividere solo testi e link da Facebook a Threads, escludendo i video. Questa funzione è in fase di distribuzione a livello globale e sarà disponibile per gli utenti sia su iOS che Android.