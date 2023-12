Smart TV Sony BRAVIA da 65'' ora a un PREZZO MAI VISTO!

Se stai cercando uno Smart TV Ottimo che riempia la tua casa, e quindi abbastanza grande da farti sentire davvero al cinema, l'occasione definitiva potrebbe essere a portata di mano! Infatti, dopo un periodo dove è stato a prezzo pieno, lo Smart TV Sony BRAVIA da 65 pollici vede oggi il suo prezzo ribassato di tantissimo su Amazon!

Da oggi puoi quindi acquistare su Amazon, al prezzo più basso da quando si trova sul sito, lo Smart TV Sony BRAVIA 65" a soli 899€, ovvero con un risparmio di ben 500€ sul prezzo registrato in precedenza! Un'occasione da non farsi scappare prima che il prezzo torni ad alzarsi!

Il cinema, direttamente a casa!

Si tratta di un TV estremamente performante, di quest'anno e con schermo a LED. Puoi contare sulla gamma di colori Triluminos Pro sull'X80L, ampia, ricca di sfumature e tonalità. Inoltre questo TV dispone del processore X1 di Sony, in grado di analizzare i contenuti in tempo reale.

Anche l'audio non è da meno in termini di qualità, e la somma di tutto, unita alla cornice a filo e le funzionalità smart, rendono questo Smart TV Sony BRAVIA 65" l'apparecchio perfetto per la vita moderna. Se sei un videogiocatore, avrai il tuo momento di gloria, grazie alla bassa latenza e ad altre importanti feature in termini di prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.