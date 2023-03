Tieniti forte perché quella che sto per segnalarti è un'offerta a dir poco clamorosa. Se stai cercando un nuovo Smart TV, di qualità sotto tutti - e dico tutti - i punti di vista, dai un'occhiata al Neo QLED da 65" di Samsung, con risoluzione 4K UHD e integrazione nativa di Alexa e Google Assistant.

Lo sconto applicato da Amazon è pazzesco (-43%) e si traduce in un risparmio di 1.205,99€. Sì, hai letto bene. E la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Smart TV Samsung Neo QLED 65" 4K: che lo SHOW abbia inizio

Questo Smart TV di Samsung è uno spettacolo, non ci sono altre parole per definirlo. Il gigante sudcoreano è una certezza in questo settore, non lo si scopre di certo oggi, però quando c'è la possibilità di risparmiare oltre 1.200€ su un prodotto di questo tipo, beh, si resta davvero di stucco. Una goduria pazzesca.

Il Neo QLED QE65QN95BATXZT è dotato di uno schermo anti-riflesso da 65 pollici con pieno supporto alla risoluzione 4K. Dalla sua c'è la tecnologia Quantum Matrix di Samsung, che si traduce in rivoluzionari mini LED per contrasti ultra-nitidi in 4K. Questo significa che ogni immagine è viva, e che ogni nero è più profondo.

Il cuore pulsante è invece il processore Neural Quantum 4K, che ottimizza in modo straordinario tutti i contenuti che guardi. Come? Sfruttando l'intelligenza artificiale.

Anche il comparto audio non scherza! Ti parlo di Dolby Atmos e Object Tracking Sound+, per un audio senza rivali grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nel televisore smart.

Grazie ai nuovi altoparlanti, l’esperienza Dolby Atmos del televisore passa al livello successivo con un audio multidimensionale che ti catapulta direttamente al centro dell’azione. Cogli le sfumature di ogni scena con un audio che segue il movimento degli oggetti sullo schermo. Grazie agli altoparlanti dedicati del TV rivolti verso l’alto potrai ascoltare un audio 3D davvero realistico che ti catapulterà al centro dell’azione.

Concludo parlanti del lato smart di questo gioiello. Il sistema operativo è Tizen, che ti consente di scaricare e utilizzare nel modo più fluido possibile tutte le principali applicazioni per goderti contenuti in streaming: Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, DAZN, NOW e così via. Ah, c'è anche la piena integrazione con SmartThings, così potrai monitorare e controllare tutti i tuoi dispositivi smart sparsi per casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.