Attenzione, questa non è una esercitazione. Ripeto: questa non è un'esercitazione. Su eBay puoi acquistare lo Smart TV Samsung da 50" e con risoluzione 4K a soli 339€ anziché 600€. Merito dello sconto applicato del 43%, e la spedizione è completamente gratuita.

L'articolo è venduto da Monclick Italia, venditore professionale nonché rivenditore autorizzato Samsung. Il feedback positio è del 95,9%, basato su oltre 240mila recensioni. Se lo smart TV è di tuo interesse, ti consiglio di fare in fretta perché è un "oggetto di tendenza" e la disponibilità è limitata.

Design bezeless e risoluzione UHD 4K: questo smart TV Samsung da 50" è un affare pazzesco

Quello di Samsung è uno Smart TV LED 4K UHD (3840 x 2160 pixel), giunto sul mercato nel 2021 ma oggi ancora un punto di riferimento. Questo modello di TV fa parte della gamma AU7090, che offre un'ottima qualità dell'immagine e una serie di funzionalità intelligenti.

La TV ha uno schermo da 43 pollici (109 cm) e un design sottile, con cornici ridotte al minimo che massimizzano l'esperienza di visione. La tecnologia di illuminazione LED garantisce un'immagine nitida e luminosa, mentre il sistema di upscaling automatico di Samsung migliora la qualità dell'immagine di fonti non 4K.

Il televisore è alimentato dal sistema operativo Tizen, che offre una vasta gamma di app e servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ e molti altri. Il telecomando universale è facile da usare e dispone di tasti rapidi per l'accesso diretto alle app preferite.

Come è ovvio che sia, la Smart TV Samsung (modello UE50AU7090UXZT) è dotata di funzionalità smart come il controllo vocale Bixby, che consente all'utente di controllare la TV utilizzando la propria voce, così come la compatibilità con Alexa e Google Assistant. La TV dispone anche di connettività Wi-Fi e Bluetooth, che ti consente di connetterla a dispositivi come smartphone, tablet e laptop.

Per quanto riguarda la connettività, la TV è dotata di quattro porte HDMI e due porte USB, che consentono di collegare facilmente dispositivi come console, lettori DVD/Blu-ray e hard disk esterni. Inoltre, la TV supporta anche il Mirroring dello schermo per i dispositivi compatibili, che consente di visualizzare il contenuto dei dispositivi mobili sul grande schermo della TV.

