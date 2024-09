Smart TV LG QNED da 50 pollici con processore α8 e 120Hz (-300€)

Hai messo da parte qualche soldo per acquistare una Smart TV d'eccellenza ma sei ancora indeciso su quale modello scegliere? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa promozione da urlo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Smart TV LG QNED da 50 pollici a soli 699 euro, invece che 999 euro.

Sembra incredibile ma è tutto vero. Con lo sconto del 30% oggi risparmi la bellezza di 300 euro sul totale e ti porti a casa qualcosa di veramente straordinario. Grazie a tecnologie innovative, ha un processore potentissimo e una risoluzione straordinaria potrai goderti i tuoi contenuti come se fossi al cinema. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Smart TV LG QNED: immagini così reali non le hai mai viste

Con la Smart TV LG QNED da 50 pollici immergersi nelle emozioni di film, serie TV, intrattenimento, sport e quant'altro sarà semplicissimo. Grazie a un design Slim con una cornice impercettibile il coinvolgimento sarà decisamente maggiore. Le tecnologie Quantumm Dot e Nanocell regalano colori brillanti e la sensazione di poterli toccare.

Il processore α8 con intelligenza artificiale ottimizza le immagini e i suoni in base a ciò che stai guardando regalandoti sempre il meglio. Inoltre potrai goderti di una velocissima frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Con webOS 24 puoi creare profili personalizzati in modo che ciascun membro della famiglia abbia il suo, con le relative app in primo piano. E troverai poi incluso il telecomando con puntatore che puoi usare come se fosse un mouse.

Questa è una promozione straordinaria che non potrà durare molto tempo. Dunque fai presto, corri su Amazon e acquista la tua Smart TV LG QNED da 50 pollici a soli 699 euro, invece che 999 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

