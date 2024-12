Smart TV LG QNED 4K da 50 pollici con design slim a un prezzo mai visto

Approfitta velocemente di questa occasione più unica che rara per avere una Smart TV pazzesca, da ben 50 pollici, a un prezzo da non credere. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Smart TV LG Serie 85 2024 a soli 549 euro, invece che 999 euro.

Forse potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo di listino c'è uno sconto del 45% che dunque in questo momento ti premette di risparmiare la bellezza di 450 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 109,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Smart TV LG da 50 pollici per immergerti nei film

Con la Smart TV LG Serie 85 2024 puoi immergerti completamente nei tuoi film o serie TV, nonché in eventi sportivi e tantissimo altro. Grazie al suo design super sottile, con cornice appena percettibile è in grado di sfruttare tutta la sua ampiezza. Gode inoltre di un refresh rate da 120 Hz per immagini sempre perfette.

Ha una risoluzione 4K e con il processore α8 dotato dell'intelligenza artificiale la retroilluminazione dello schermo è sempre perfetta. Possiede poi le tecnologie NanoCell e Quantum Dot che regalano colori molto più realistici e vividi che ti consentiranno di entrare dentro i tuoi contenuti come mai prima. E poi ogni membro della famiglia può creare un profilo con una schermata diversa e suggerimenti personalizzati in base alle proprie visioni.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi fare in fretta. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista la tua Smart TV LG Serie 85 2024 a soli 549 euro, invece che 999 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.