Smart TV LG OLED65C24LA 4K 65'': OLTRE 1.000 Euro di SCONTO su Amazon

La comodità delle Smart TV le ha rese praticamente indispensabili in tutte le case, un'impennata mostruosa dell'utenza casalinga e pubblica che ha fatto in modo che fossero ancor di più perfezionate e tecnologizzate col passare del tempo (estremamente breve, soprattutto con l'avvento del 4K e dei servizi streaming). Ebbene, LG è tra i marchi che più hanno puntato in modo vincente nel campo delle Smart TV, anche nella tecnologia OLED, gioielli a dir poco assurdi come anche lo Smart TV evo LG OLED65C24LA 4K 65''.

Ebbene, da oggi c'è un'occasione a dir poco unica su Amazon, perché potrete acquistare lo Smart TV evo LG OLED65C24LA 4K 65'' in offerta a soli 1.949,00€, ovvero risparmiando addirittura 1.050,00€!

Smart TV evo LG OLED65C24LA 4K 65'': l'occasione irripetibile!

Questo è il momento che stavate aspettando: se volevate aggiudicarvi uno Smart TV performante in ogni sua funzione, OLED, grande bel 65'', e risparmiare l'equivalente di una fortuna, l'occasione che avete da oggi è irripetibile.

La Smart TV evo LG OLED65C24LA 4K 65'' è chiaramente dotato di tutte le tecnologie all'avanguardia, una risoluzione 4K, pixel auto illuminanti, brightness booster, processore α9 di quinta generazione, bordi sottili e tanto altro ancora, che lo rendono anche il TV next-gen perfetto per il gaming. Sarà possibile connetterlo sia tramite Wi-Fi sia tramite cavo ethernet, e dispone anche di bluetooth, porte USB, e HDMI. Con il pacchetto avrete anche lo stand, il cavo di alimentazione, e il telecomando.

