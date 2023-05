Nuovo smart TV? Dai un'occhiata all'Hisense 43A6FG, televisore da 43" con risoluzione UHD 4K e sistema operativo VIDAA 5.0. È un prodotto del 2022, quindi recentissimo, e oggi su Amazon lo acquisti a soli 233,70€ grazie alla doppia promo (sconto 25% e risparmio di 12,30€ al check-out). La spedizione è gratuita se ti abboni a Prime e puoi pagare anche in 5 comode rate da 49,20€ al mese, senza interessi né costi nascosti.

Doppio sconto, doppio risparmio: lo Smart TV Hisense UHD 4K da 43" oggi costa poco più di 200€

Il 43A6FG è uno smart TV di fascia media di Hisense. È dotato di un display LED con risoluzione UHD 4K (3840 x 2160 pixel).

Lo Smart TV ha una diagonale da 43 pollici e un design slim, moderno e accattivante. E poi è dotato di molte funzionalità smart, come la compatibilità con Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Ciò ti consente di controllare la TV utilizzando la tua voce o gli altri dispositivi intelligenti in tuo possesso.

La TV è in grado di riprodurre contenuti in HDR Dolby Vision (High Dynamic Range) e questo significa che puoi godere di immagini più dettagliate e vivaci con una gamma di colori più ampia rispetto agli altri televisori sprovvisti di tale tecnologia. E poi ci sono le modalità sport (per una vera esperienza da stadio), la modalità gaming (input lag ridotto) e l'AIPQ, ovvero la regolazione della qualità dell'immagine basata sull'AI.

Pur non essendo un top di gamma, lo smart TV di Hisense ha tutte le carte in regola per offrire prestazioni da urlo. Il sistema VIDAA è tra i più apprezzati e la compatibilità con Alexa e Google Assistant è un plus non indifferente. E poi, ti ricordo, il prezzo oggi è davvero eccezionale: solo 233€, spedizione compresa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.