Smart Plug TP-LINK compatibile con Alexa e Google a meno di 10 euro su Amazon

Le prese intelligenti sono indispensabili per una casa intelligente. La presa Wi-Fi Smart Wi-Fi TP-Link Tapo P100 è perfetta sia dal punto di vista estetico che pratico, dato che funziona sia con Alexa che con Google. La puoi trovare ad un prezzo irrisorio su Amazon: solo 9,90 euro.

Completamente bianca e in plastica, la presa è piccola e facilmente posizionabile in qualsiasi ambiente domestico. Ha anche un interruttore manuale nel caso in cui tu voglia spegnerlo.

Se possiedi già un prodotto TP-Link, scoprirai che il prodotto Tapo è di un marchio completamente diverso e dovrai installare l'app Tapo per utilizzare la presa intelligente. L'app è abbastanza robusta e fa un ottimo lavoro nella configurazione ed è anche molto reattiva con i comandi.

Quando lo colleghi alla tua rete, puoi quindi azionare lo switch con l'app, ma ci sono anche altre funzioni che puoi utilizzare. Puoi integrare i comandi vocali, programmare gli orari di accensione e puoi anche impostarlo sulla modalità Away che si accende casualmente se scegli di collegarlo per alimentare una fonte di luce.

Se vuoi solo spegnerlo o accenderlo, puoi utilizzare l'homekit di Apple, Google Home e Alexa di Amazon. Tuttavia, non è compatibile con l'app Smart Things di Samsung. Puoi acquistare questo prodotto su Amazon approfittando dello sconto del 24%.

