Slax Linux: torna la versione basata su Slackware

Il progetto Slax Linux, distribuzione derivata da Debian, torna a far parlare di se grazie ad un nuovo annuncio dello sviluppatore capo Tomas Matejicek. Nel suo articolo pubblicato sul blog ufficiale di Slax il developer ha comunicato alla community di utenti ed appassionati che Slax Linux tornerà a distribuire una variante basata sui pacchetti software provenienti dai repository di Slackware. Si tratta di una decisione molto particolare e per certi versi inaspettata. Fino al 2015 Slax Linux era in fatti un fork di Slackware, tuttavia lo stesso Matejicek nel 2017 decise che era troppo complesso continuare a seguire lo sviluppo di Slackware dunque si opto per rifocalizzare il sistema su Debian. Questo perché, secondo il coder, la distribuzione universale gli offriva strumenti migliori e dunque rendeva il suo workflow più semplice.

Ufficialmente l'ultimo aggiornamento del file ISO di Slax Linux basato su Slackware risale al 2013. Quindi si è trattata di una "pausa" durata ben nove anni. Gli utenti storici di Slack Linux saranno dunque probabilmente felici di tale decisione visto che sarà come tornare alle origini del progetto. Tuttavia per non scontentare nessuno Tomas Matejicek ha comunque deciso di proseguire lo sviluppo della variante derivata da Debian. Dunque attualmente Slax Linux viene distribuita in due differenti edizioni mirante molto probabilmente a due tipologie di utenti differenti.

Entrambe le versioni di Slax Linux sono equipaggiate con il window manager Fluxbox, che offre un ambiente grafico ultra leggero e super personalizzabile. Oltre a Fluxbox è stato implementato xLunch, un application launcher progettato appositamente dal team di Slax che offre una serie di funzionalità per rendere il desktop più user friendly.

Inoltre per tale release è stato migliorata la shutdown procedure in modo tale da preservare lo status di mounting/unmounting dei dischi fissi in seguito ai diversi reboot. Per il resto le due flavor godono del medesimo parco software.