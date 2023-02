Slax 15.0.1: migliorate le prestazioni grazie a DynFileFS

Il progetto Slax torna nuovamente a far parlare di se grazie al rilascio della nuova major release. Slax 15.0.1 implementa infatti una serie di novità interessanti che rendono tale sistema operativo notevolmente più performanti rispetto alle edizioni precedenti. Il cambiamento principale che è possibile reperire in questa build riguarda DynFileFS, un particolare file system che secondo i developer della distribuzione dovrebbe garantire, in determinati contesti e configurazioni hardware e software, un notevole incremento prestazionale fino a 10 volte rispetto a Slax 14. Nello specifico DynFileFS dispone della feature di dynamically-enlarged file per eseguire il salvataggio dei persistent change all'interno dei bootable media.

DynFileFS è stato realizzato da Tomas Matejicek, il developer a capo del progetto Slax. Ecco perché gode di una particolare integrazione con tale distribuzione. Per le sue operazioni DynFileFS sfrutta un formato di file virtuali chiamati "virtual.dat", proprio grazie all'adozione di tale sistema Matejicek ha assicurato un performance boost di notevole entità al sistema. Ecco il suo commento contenuto nel post di rilascio di Slax 15.0.1:

"Come funziona DynFileFS ? È semplice, questo file system fornisce un virtual file chiamato "virutal.dat" che viene generato dopo aver eseguito il mounting di una directory. Questo file può essere di varie dimensioni, come ad esempio 3oGB ma non richiede di pre-allocare tale spazio. Tutte le modifiche fatte tramite tramite questo virual file vengono salvate nell'indexed storage all'interno di file differenti."

Tale configurazione software garantisce quindi grossi benefici prestazionali. Oltre a questa importantissima feature Slax 15.0.1 integra tutta una serie di aggiornamenti dei pacchetti di sistema provenienti dai repository software di Slackware, distribuzione su cui si basa. Inoltre è stata anche aggiornata l'edizione bastata su Debian 11.6 “Bullseye” che viene invece etichettata come Slax 11.6.0.

Entrambe le versioni di Slax vengono fornite out-of-the-box con il window manager Fluxbox, che offre un ambiente desktop leggero e personalizzabile. Inoltre viene implementato anche il componente software xLunch, un application launcher progettato appositamente dal team di Slax che garantisce una serie di funzionalità capaci di rendere l'ambiente grafico maggiormente user friendly.