Skype: Microsoft elimina finalmente il sistema dei crediti

Microsoft ha recentemente introdotto una silenziosa, ma significativa modifica in Skype. Fino a poco tempo fa, gli utenti potevano acquistare i cosiddetti Crediti Skype per effettuare chiamate a telefoni cellulari e fissi (le chiamate Skype-to-Skype sono sempre state gratuite). Tuttavia, adesso le cose sembrano essere cambiate. Le chiamate a numeri non Skype richiedono infatti l'acquisto di un abbonamento mensile. In alternativa, se si desidera optare per una soluzione gratuita, gli utenti possono semplicemente effettuare una chiamata ad altri contatti Skype.

Come accennato in precedenza, Microsoft non ha rilasciato annunci ufficiali né pubblicato documenti di supporto che descrivano nel dettaglio la modifica alla piattaforma. L’unico accenno a ciò è un banner sul sito ufficiale che afferma: "Il credito Skype non è più disponibile. Per i nuovi acquisti, controlla gli abbonamenti mensili o effettua una chiamata Skype gratuita a chiunque in qualsiasi momento". Anche un portavoce di Microsoft ha confermato alla redazione di Techcrunch che i crediti nella piattaforma non sono più disponibili. Tuttavia, la buona notizia è che gli utenti possono ancora utilizzare il credito rimanente sul tuo account finché rimane attivo per un periodo di 180 giorni.

Skype: i prezzi dei nuovi abbonamenti per chiamate intercontinentali

È difficile dire quante persone saranno interessate al nuovo progetto dell’azienda di Redmond. A febbraio 2023, Microsoft ha rivelato che Skype aveva oltre 36 milioni di utenti attivi al mese. Tuttavia, non si sa ancora quanti di questi paghino per chiamare numeri di telefono fissi e mobili. L'abbonamento a Skype to Phone ha una tariffa flessibile che dipende da dove si intende chiamare. Ad esempio, le chiamate negli Stati Uniti hanno un costo di 3,60 euro al mese e poi 0,15 centesimi al minuto quando si superano i 2000 minuti al mese. Pagando a Microsoft 15,60 euro al mese (0,35 centesimi al minuto oltre i 2000 minuti) è possibile effettuare chiamate ovunque nel mondo. Per riferimento, il vecchio sistema di credito della piattaforma consentiva circa 434 minuti di chiamate per 10 dollari negli Stati Uniti.