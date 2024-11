Sky Wifi con l'intrattenimento e lo sport di Sky in offerta per il Black Friday

Anche Sky Wifi partecipa alle offerte del Black Friday di Sky: il pacchetto che include l'intrattenimento e lo sport di Sky, insieme alla velocità della connessione Sky Wi-Fi, è in promo a 35,80 euro al mese per 18 mesi, per un risparmio considerevole in un anno e mezzo.

Sky Wifi offre una fibra ultraveloce per poter navigare sempre alla massima velocità, senza però trascurare la sicurezza, grazie all'opzione Wifi Sicuro e al modem Sky Wifi Hub. C'è poi l'intrattenimento di Sky TV, con show, serie Sky Original e internazionali e documentari. Il pacchetto si completa con Sky Sport, che include la visione delle coppe europee, dei mondiali di F1 e MotoGP, l'intera stagione di tennis, l'NBA, l'Eurolega e tanti altri sport.

L'offerta del Black Friday, che consente di risparmiare una cifra superiore a 550 euro in 18 mesi, è attivabile tramite questa pagina del sito ufficiale Sky.

Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport in offerta a 35,80 euro al mese per il Black Friday

Ecco i dettagli dell'offerta di Sky:

Sky Wifi a 22,90 euro al mese per 12 mesi invece di 29,90 euro (risparmi 84 euro in un anno)

invece di 29,90 euro (risparmi 84 euro in un anno) Sky TV + Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro (risparmi 486 euro in un anno e mezzo)

Calcolatrice alla mano, il risparmio complessivo in 18 mesi è pari a 570 euro. Il prezzo di Sky Wifi passerà a 29,90 euro al termine dei primi 12 mesi, mentre quello del pacchetto Sky e Sky Sport a 51,90 euro al mese dopo i primi 18 mesi, a patto che si scelga di rinnovare.

Maggiori informazioni sulla promozione del Black Friday in corso sono disponibili su questa pagina del sito Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.