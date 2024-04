Sky TV e Sky Sport a 24,90€ al mese invece di 44€: approfitta dell'offerta

Fai il pieno di sport e intrattenimento con il ritorno dell'offerta che ti permette di avere i pacchetti Sky TV e Sky Sport a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. L'offerta è valida fino a domani 19 aprile, quindi ti consigliamo di sbrigarti nel caso fossi ancora indeciso.

Questa opzione ti permette di goderti, direttamente dal decoder Sky Q connesso via internet e senza l'uso di parabola, tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, oltre a una vasta gamma di altri sport come tennis, coppe europee e molto altro ancora.

Poi, hai l'intrattenimento firmato Sky, che include i programmi televisivi più famosi e le serie TV internazionali HBO come True Detective, House of The Dragon, The Last of Us e molto altro ancora, e soprattutto un abbonamento standard a Netflix, senza pubblicità, con tutto il catalogo incluso e in alta definizione.

Potrai accedere a tutto questo, come detto, direttamente dal tuo decoder Sky Q che ti verrà consegnato a casa nel giro di pochissimi giorni: nel frattempo, dopo aver attivato l'abbonamento, potrai subito sfruttarne i vantaggi con Sky Go, che sarà incluso nella tua iscrizione. Non perdere quindi altro tempo e sottoscrivi l'offerta Sky TV + Sky Sport a 24,90 euro al mese invece di 44 euro prima che finisca.

