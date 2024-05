Sky TV e Netflix a 14,90 euro al mese: torna la SUPER PROMO Intrattenimento Plus

Strepitosa opportunità di maggio con la promo Intrattenimento Plus che ti permette di avere Sky TV e Netflix insieme nel decoder Sky Q a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Un'offerta scontata valida fino al 21 maggio: puoi attivarla online oppure decidere di parlare con un operatore.

Sky TV e Netflix insieme: i dettagli della promo

La promozione ti permette di avere il pacchetto Sky TV con tutte le serie e gli show di Sky. Qualche esempio? True Detective, Call My Agent Italia, Pechino Express, The Regime, House of The Dragon e molte altre ancora.

Poi, naturalmente, hai tutto Netflix con piano base, in alta definizione e senza interruzioni pubblicitarie. Puoi scegliere se trasferire il tuo vecchio abbonamento Netflix, con tutti i profili, i preferiti e le attività di visione oppure attivare un'iscrizione completamente nuova. Potrai accedere a Netflix dal decoder Sky Q o dai tuoi dispositivi preferiti con le credenziali che ti verranno assegnate.

Volendo puoi anche aggiungere il pacchetto Sky Cinema con Paramount+: in quel caso il prezzo sale a 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. Sempre molto conveniente considerato cosa potrai portarti a casa.

Non perdere dunque altro tempo e attiva adesso la tua promozione direttamente online: il decoder Sky Q, che funziona con la connessione internet senza parabola, ti sarà recapitato a casa in pochissimi giorni.

