Sky TV con lo sport e la fibra Sky Wifi ad un prezzo da standing ovation

In occasione del debutto della serie Sky Original Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883, Sky ha lanciato la sua offerta da standing ovation: tutto Sky (intrattenimento e sport) più la fibra Sky Wifi a 39,90 euro al mese per 18 mesi invece di 81,80 euro. L'offerta è valida fino al 10 novembre.

Ricapitolando, dunque, l'ultima offerta include Sky Wifi, Sky TV e Sky Sport, che presi singolarmente presentano un prezzo di 29,90 euro (Sky TV) e 51,90 euro (Sky TV + Sky Sport). Con la promozione in corso si risparmiano quindi 41,90 euro, per complessivi 754 euro in un anno e mezzo.

Sky TV e Sky Sport con la velocità di Sky Wifi in offerta a 39,90 euro al mese

Con Sky Wifi ci si assicura una fibra ultraveloce, grazie alla quale è possibile navigare sempre alla massima velocità. Modem Sky Wifi Hub e l'opzione Wifi Sicuro sono già inclusi.

A questo si aggiunge l'intrattenimento di Sky TV, con gli show per tutta la famiglia, le serie Sky Original ed internazionali, più i documentari. Nel mese di ottobre a prendersi la scena sono le nuove puntate di X Factor e l'attesissima serie Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883.

Completa l'offerta il pacchetto Sky Sport, che offre una copertura totale per coppe europee, Formula 1, MotoGP, tennis, basket e tanto altro ancora. Entrando più nello specifico, con Sky Sport è possibile vedere 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, l'Europa League e la Conference League, tre partite a turno di Serie A, più il meglio della Bundesliga e Premier League; per quanto riguarda gli altri sport, si possono vedere tutti i Gran Premi di MotoGP e Formula 1, tutto il tennis, il meglio della NBA ed Eurolega, più lo sport di Eurosport con la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Sky TV con Sky Sport e Sky Wifi sono in offerta in un unico pacchetto a 39,90 euro al mese per 18 mesi invece di 81,80 euro, con un risparmio complessivo di 754 euro. La promozione è valida fino al 10 novembre.

