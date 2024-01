Sky ti REGALA una macchina Nespresso Lattissima One

La nuova offerta Sky per il 2024 è davvero allettante. Abbonandoti entro il 21 gennaio ad uno dei due pacchetti che vedremo tra poco potrai ricevere infatti gratuitamente una macchina Nespresso Lattissima One. Parliamo di una macchina per il caffè espresso, e non solo, dal valore commerciale di 299 euro. Un affare da non perdere.

Nuova offerta Sky 2024: ricevi la macchina Nespresso Lattissima One

Hai due opzioni incredibili tra cui scegliere:

Sky TV + Netflix + Sky Cinema a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. Con questa promozione, avrai accesso a una vasta gamma di contenuti, dalle ultime serie TV alle produzioni cinematografiche più acclamate. E come ciliegina sulla torta, riceverai gratuitamente la macchina Nespresso Lattissima One. Sky TV + Sky Sport a soli 30,90 euro al mese per 18 mesi invece di 45 euro. Se sei un appassionato di sport, questa è la scelta perfetta per te. Con Sky Sport, avrai accesso a tutti gli eventi sportivi più emozionanti e coinvolgenti. E, naturalmente, riceverai anche in questo caso la tua macchina Nespresso Lattissima One.

Scegli la promozione che meglio si adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze di intrattenimento. Entrambe offrono un risparmio significativo e l'incredibile bonus di portare a casa una macchina del caffè di alta qualità.

L'offerta è valida per un periodo limitato, quindi non perdere l'occasione di trasformare le tue serate in un'esperienza di intrattenimento e caffè di lusso. Abbonati a Sky oggi stesso, e presto potrai goderti i tuoi programmi preferiti insieme al gusto del caffè Nespresso preparato con la tua nuova Lattissima One.

