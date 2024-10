Sky & Netflix + Cinema e Paramount+: l’offerta imperdibile per 18 mesi

Se sei alla ricerca del miglior intrattenimento in streaming e cinema a un prezzo competitivo, Sky ha appena lanciato un’offerta imperdibile: Sky & Netflix (Intrattenimento Plus) e Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi a soli 19,90€ al mese per 18 mesi. Valida fino al 27 ottobre, questa promozione ti consente di accedere a un pacchetto completo che include film, serie TV, show di intrattenimento e contenuti esclusivi su piattaforme premium come Netflix e Paramount+.

Dettagli dell’offerta

Prezzo : 19,90€ al mese per 18 mesi (invece di 44€).

: 19,90€ al mese per 18 mesi (invece di 44€). Attivazione : solo 19€ per il decoder Sky Stream.

: solo 19€ per il decoder Sky Stream. Durata: 18 mesi con la possibilità di rinnovare o modificare il pacchetto al termine del periodo promozionale.

Questa offerta è disponibile per nuovi clienti e per chi è già abbonato a Sky, con la possibilità di accedere a condizioni vantaggiose grazie a Sky Smart. Per sottoscrivere il pacchetto, puoi acquistare l’offerta direttamente online o contattare un operatore.

Un pacchetto completo di intrattenimento

Questa offerta esclusiva ti permette di unire il meglio di Sky e Netflix, arricchito dal catalogo di Sky Cinema e Paramount+:

Sky & Netflix : Con la combinazione di Sky TV e Netflix, hai accesso a tutte le serie e gli show di Sky, insieme al vasto catalogo Netflix senza interruzioni pubblicitarie. Potrai goderti tutto questo sul piano Base di Netflix, che ti consente di accedere a tutti i contenuti in qualità HD.

: Con la combinazione di Sky TV e Netflix, hai accesso a tutte le serie e gli show di Sky, insieme al vasto catalogo Netflix senza interruzioni pubblicitarie. Potrai goderti tutto questo sul piano Base di Netflix, che ti consente di accedere a tutti i contenuti in qualità HD. Sky Cinema : Include una selezione di prime visioni e i migliori film italiani e internazionali. Dalle novità più attese ai classici intramontabili, Sky Cinema è il punto di riferimento per gli amanti del cinema.

: Include una selezione di prime visioni e i migliori film italiani e internazionali. Dalle novità più attese ai classici intramontabili, Sky Cinema è il punto di riferimento per gli amanti del cinema. Paramount+: Inclusa senza costi aggiuntivi, questa piattaforma ti permette di accedere a contenuti esclusivi e produzioni originali, ampliando ulteriormente l’offerta di film e serie TV a tua disposizione.

Sky Stream e Sky Go

Per rendere l’esperienza ancora più accessibile, l’offerta include anche il decoder Sky Stream, facile da installare e connesso al Wi-Fi, che ti permette di portare l’intrattenimento ovunque tu vada. Inoltre, con l’app Sky Go, puoi guardare i contenuti Sky in streaming anche sui tuoi dispositivi mobili fin da subito. Per conoscere l'offerta completa di Sky clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.