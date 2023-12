Sky Glass con Sky TV, Netflix e Calcio: scopri la nuova offerta

La nuova offerta di Sky per avere Sky Glass è davvero molto interessante. Al prezzo di 31,80 euro al mese puoi avere infatti non solo la fantastica Smart TV di Sky da 43 pollici, ma anche i pacchetti Sky TV e Sky Calcio insieme a Netflix. Un'occasione da non perdere e valida ancora per pochi giorni.

Sky Glass con Sky TV, Netflix e Sky Calcio: cosa include l'offerta?

Il pacchetto ti permette di fare un pieno di intrattenimento. Da una parte hai Sky TV con tutto l'intrattenimento firmato Sky, compresa l'ultima stagione di MasterChef Italia, insieme alle serie TV e ai documentari internazionali più popolari. A questo si affianca un abbonamento Netflix, con la possibilità di accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming più amata.

E infine, per non farsi mancare niente, hai anche il calcio con 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e la Serie C, i campionati internazionali con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Il tutto affiancato dalla Sky Glass da 43 pollici, la smart TV con tecnologia Quantum Dot e con soundbar già integrata nella scocca. Insomma, include tutto quello che ti serve per il tuo intrattenimento.

Non perdere quindi l'opportunità di possedere Sky Glass con Sky TV, Netflix e Sky Calcio a soli 31,80 euro al mese. Goditi l'home entertainment come mai prima d'ora.

