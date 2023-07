Sky e Netflix insieme: ultimi giorni per aderire all'offerta speciale

La settimana appena iniziata coincide con il termine dell'offerta di Sky per il pacchetto Intrattenimento Plus. Hai tempo fino al 16 luglio per aderire alla promo Sky TV e Netflix insieme a 14,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 30 euro. Guardi tutte le serie e gli spettacoli di Sky, oltre ad accedere all'intero catalogo di Netflix, a metà del prezzo richiesto. E questa non è l'unica offerta di Intrattenimento Plus che scadrà questa settimana.

Sky e Netflix insieme: le offerte in scadenza entro il 16 luglio

Domenica scadono altre due super promo del pacchetto Intrattenimento Plus: se aggiungi 5 euro all'offerta base, ottieni il cinema di Sky e un buono Amazon del valore di 50 euro. In totale spendi quindi 19,90 euro al mese per 18 mesi.

L'altra super offerta prevede l'aggiunta di 10 euro per lo sport di Sky. Ciò significa che puoi sottoscrivere la promo Sky TV e Netflix insieme al pacchetto Sport a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi. In più benefici di un buono Amazon da 50 euro.

Tutte e tre le offerte di Intrattenimento Plus sono attivabili online. In alternativa puoi contattare il servizio clienti Sky per attivare il pacchetto tramite una breve telefonata.

Corri ad aderire all'offerta Intrattenimento Plus Sky TV e Netflix a soli 14,90 euro al mese anziché 30 euro. La promo prevede l'accesso all'intero catalogo Netflix attraverso il piano Base, che dà diritto alla visione dei contenuti in alta definizione su 1 schermo alla volta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.