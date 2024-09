Sito web da zero con WordPress e AI da 2,99 euro con Hostinger

Veloce, semplice da usare ed economico: tre punti chiave che in tanti cercano in un piano hosting, soprattutto se è la prima volta che si realizza un sito web da zero. Caratteristiche incluse nell'hosting WordPress di Hostinger, una delle migliori aziende nel settore del web hosting.

Al momento il piano Premium, ideale per i blog costruiti con WordPress, è in offerta a 2,99 euro al mese, a cui si devono sommare 3 mesi extra gratis. La promozione è valida per gli ordini di 48 mesi e include un dominio gratuito del valore di 9,99 euro, in aggiunta alla migrazione automatica di un eventuale sito precedente ospitato in un altro hosting.

Creazione di un sito web WordPress veloce con Hostinger

Proprio la velocità è uno dei punti di forza del piano Hostinger in offerta. Questo grazie all'utilizzo dei web server LiteSpeed, in combinazione con il plugin LSCWP Cache. A ciò si aggiunge poi Hostinger CDN, che include funzionalità chiave quali ottimizzazione automatica delle immagini, reindirizzamento del data center e minimizzazione del codice.

Sempre in termini di velocità, che ricordiamo essere una componente chiave nell'esperienza d'uso di un sito web (con conseguenze dirette in termini di posizionamento), Hostinger offre l'abilitazione della cache degli oggetti. Una funzionalità questa che riduce fino a tre volte i tempi di risposta del sito. Infine, meritano una menzione anche le tecnologie HTTP/3 e IPv6, che garantiscono rispettivamente un trasferimento dei dati più veloce e una migliore latenza.

L'ultima offerta sul piano Premium di Hostinger consente di risparmiare fino al 75% sul prezzo mensile, che parte da soli 2,99 euro al mese per 48 mesi. La promozione prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.