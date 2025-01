SiteGround: hosting WordPress gestito in offerta a 2,99€ al mese

SiteGround, leader nel settore dell’hosting web, propone un’offerta imperdibile per i suoi piani di hosting WordPress gestito, con prezzi a partire da 2,99€ al mese (IVA esclusa), scontati dal prezzo regolare di 15,99€ al mese. Questa promozione offre un risparmio significativo per chi desidera avviare o migliorare il proprio sito WordPress con un servizio di alta qualità.

Perchè l'hosting WordPress di SiteGround è uno dei migliori

Tra la funzionalità principali dell’hosting WordPress di SiteGround, abbiamo l'installazione e migrazione gratuite: il provider in questione offre l’installazione automatica di WordPress e un plugin per la migrazione gratuita, facilitando il trasferimento del tuo sito esistente. Ottimi anche gli aggiornamenti automatici: il servizio gestisce gli aggiornamenti di WordPress, garantendo che il tuo sito sia sempre protetto e aggiornato.

Da menzionare anche la sicurezza avanzata garantita, ovvero un un sistema di sicurezza multilivello per proteggere il tuo sito da minacce online, così come le prestazioni ottimizzate, grazie a tecnologie come il caching avanzato e l’utilizzo di CDN gratuita, il tuo sito WordPress sarà ultraveloce e offrirà un’esperienza utente eccellente.

I piani disponibili di SiteGround, adatti alle esigenze di ogni utente, sono:

StartUp : ideale per un singolo sito web, offre 10 GB di spazio web e supporta circa 10.000 visite mensili. Costa 2,99€ invece di 15,99€;

: ideale per un singolo sito web, offre 10 GB di spazio web e supporta circa 10.000 visite mensili. Costa 2,99€ invece di 15,99€; GrowBig : perfetto per siti in crescita, consente di ospitare siti web illimitati, con 20 GB di spazio web e circa 100.000 visite mensili. Costa 5,49€ al mese invece di 27,99€ al mese;

: perfetto per siti in crescita, consente di ospitare siti web illimitati, con 20 GB di spazio web e circa 100.000 visite mensili. Costa 5,49€ al mese invece di 27,99€ al mese; GoGeek: pensato per siti di grandi dimensioni, offre siti web illimitati, 40 GB di spazio web e supporta circa 400.000 visite mensili. Costa 8,49€ al mese invece di 39,99€.

Per usufruire di questa promozione, visita il sito ufficiale di SiteGround e seleziona il piano di hosting WordPress più adatto alle tue esigenze. Ricorda che l’offerta è valida per un periodo limitato e si applica alla prima fattura; per i rinnovi successivi verranno applicati i prezzi regolari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.