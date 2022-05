Sistema di raffreddamento CORSAIR iCUE H115i RGB PRO XT, prezzo FOLLE Amazon

L'accurata pianificazione del sistema di raffreddamento del PC non solo costituisce una buona prassi, ma è importantissimo anche per ottenere le migliori prestazioni da un sistema e per aumentare potenzialmente la durata di vita dei componenti. Insomma, migliore è il primo, meglio funziona il secondo.

In questo momento hai la grande occasione per assicurarti un ottimo sistema a un prezzo davvero affare, considerando il rapporto costi-qualità. Parliamo del potentissimo e silenzioso CORSAIR iCUE H115i RGB PRO XT lo fai tu con soli 112€ tutto, incluso, anche le spedizioni.

Sistema CORSAIR iCUE H115i RGB PRO XT, promo pazzesca

CORSAIR iCUE H115i RGB PRO XT è un sistema di raffreddamento a liquido per CPU completo che funziona in modo silenzioso, raffredda la CPU efficacemente ed è dotato di un radiatore da 280 mm, due ventole CORSAIR ML140 PWM e 16 LED RGB.

CORSAIR iCUE H115i RGB PRO XT è inoltre il più avanzato sistema di raffreddamento a liquido all-in-one che funziona in modo silenzioso, raffredda la CPU efficacemente ed è dotato di un radiatore da 280 mm e due ventole PWM CORSAIR ML140 con velocità regolabile tra 400 RPM e 2.000 RPM. Ecco le specifiche complete in sintesi:

Ventole a levitazione magnetica: due ventole corsair ml series da 140 mm forniscono un flusso d'aria ottimizzato e garantiscono prestazioni adatte di raffreddamento;

Testata della pompa con illuminazione rgb dinamica multizona: 16 LED rgb controllati singolarmente illuminano la cover della pompa per produrre effetti di illuminazione ottimi;

Raffreddamento ottimo della cpu: saggia le prestazioni elevate di raffreddamento, sfruttando la capacità di ciascuna ventola di operare in un intervallo da 400 a 2.000 rpm;

Modalità zero rpm: i profili di raffreddamento zero rpm nel software corsair icue consentono alle ventole di fermarsi completamente a basse temperature, eliminandone il rumore prodotto;

Potente software icue: controlla e sincronizza l'illuminazione rgb del sistema di raffreddamento con tutti i dispositivi icue compatibili, monitora le temperature della cpu e del liquido refrigerante;

Supporto Cooling Socket: Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066, AMD AM4, AM3, AM2, sTRX4, sTR4

Non aspettare troppo, questo super sistema di raffreddamento a liquido all-in-one che funziona in modo silenzioso e raffredda la CPU efficacemente, è il top in assoluto, ed è difficile da trovare a un prezzo più basso di questo. Prendilo su Amazon a soli 112€ tutto, incluso, anche le spedizioni.

