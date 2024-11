Silo: la seconda stagione debutta su Apple TV+, quando escono le puntate

La seconda stagione di Silo è finalmente arrivata. La serie sci-fi basata sulla trilogia di romanzi bestseller "Wool" firmata da Hugh Howey ha debuttato con la prima puntata disponibile in esclusiva su Apple TV+.

Ambientata in un futuro dispotico in cui gli ultimi 10.000 abitanti della Terra vivono in un gigantesco bunker sotterraneo, unico rifugio da un mondo esterno ostile, la serie si concentra su Juliette Nichols, ingegnere che vuole svelare i segreti che circondano il Silo dopo l'omicidio di una persona cara.

Silo: quando escono le puntate della seconda stagione

Naturalmente, la premessa che ti abbiamo raccontato si intrica sempre di più nel corso delle puntate: nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e la stessa Juliette, interpretata da Rebecca Ferguson, si imbatte presto in un mistero molto più complesso di quello che pensava.

La seconda stagione di Silo è suddivisa in 10 puntate con questo calendario:

Episodio 1 - 15 novembre

Episodio 2 - 22 novembre

Episodio 3 - 29 novembre

Episodio 4 - 6 dicembre

Episodio 5 - 13 dicembre

Episodio 6 - 20 dicembre

Episodio 7 - 27 dicembre

Episodio 8 - 3 gennaio

Episodio 9 - 10 gennaio

Episodio 10 - 17 gennaio

Un filotto ininterrotto che ti regalerà dunque un episodio a settimana. La serie è disponibile in esclusiva su Apple TV+: se non sei abbonato puoi provarlo gratis per 7 giorni e poi pagare 9,99 euro al mese. Se sei uno studente, invece, è incluso nell'abbonamento Apple Music Student.

