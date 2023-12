Sicurezza, streaming e navigazione anonima: scopri la convenienza di NordVPN

Vivere in un mondo sempre più connesso ha pregi e svantaggi. Se si guarda al bicchiere mezzo vuoto, non è difficile intuire i rischi per i propri dati, e più in generale per la propria privacy online. Una soluzione arriva dai servizi di connessione virtuale privata, che consentono di ottenere una navigazione anonima, una maggiore sicurezza delle proprie informazioni personali e indubbi vantaggi riguardanti lo streaming. E oggi una delle migliori VPN è proprio NordVPN, protagonista in questi giorni di un'ottima offerta.

I piani di due anni di NordVPN beneficiano di sconti fino al 65%, con prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€. In più, indipendentemente dal piano scelto, si ricevono anche 3 mesi extra di servizio gratis. E se la VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si è sempre liberi di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni.

I vantaggi di NordVPN su sicurezza online, streaming e navigazione anonima

Dal punto di vista della sicurezza e della navigazione anonima, tutti i piani di NordVPN includono Threat Protection, un servizio che consente di rilevare (e bloccare) eventuali malware presenti nei file che si scaricano da Internet, bloccare le pubblicità invasive presenti nei siti web, difendere ciascun utente dalla minaccia delle e-mail phishing e annullare in maniera efficace i web tracker.

Per quanto riguarda invece lo streaming, oltre alla velocità di connessione superiore di quasi il doppio, segnaliamo la possibilità di guardare tutti i propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi grazie ai numerosi server dislocati in tutte le aree del mondo. Ad esempio, se ci si trova in vacanza all'estero, è possibile guardare un programma in diretta trasmesso in Italia semplicemente collegandosi a un server VPN italiano.

L'offerta di Natale esclusiva di NordVPN prevede sconti fino al 65% sui piani di 2 anni, con prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€. La promozione non durerà ancora a lungo.

