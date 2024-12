Sicurezza online: tutte le offerte a tempo di Norton Antivirus

Come proteggi la tua navigazione online e i tuoi dati personali? Hai un antivirus pesante, poco performante o che costa troppo? Non hai proprio un antivirus? Questo è il momento adatto per passare a Norton che ha diversi antivirus in offerta a tempo limitato sui propri abbonamenti Norton AntiVirus Plus, Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe e Norton 360 Advanced. Tutti i piani sono in promozione con sconti fino al 66%.

Quale antivirus scegliere

Il piano Norton AntiVirus Plus, in sconto del 42% a 1,67€ al mese, assicura la miglior protezione possibile da virus, malware, ransomware e hacker su un dispositivo a scelta tra computer, tablet o smartphone. In più sono compresi nell’abbonamento il Password Manager e 2 GB di spazio in cloud per il backup del PC.

L’abbonamento Norton 360 Standard, in offerta a 2,5€ al mese con sconto del 60%, porta a 10 GB lo spazio in cloud per il backup e aggiunge la VPN per la connessione a internet privata e sicura.

Scegliere il piano Norton 360 Deluxe, in promozione con lo sconto del 66% a 2,92€ al mese, si ha la protezione simultanea di 5 dispositivi, 50 GB di spazio in cloud e le funzionalità Dark Web Monitoring e gli strumenti di protezione per i minori.

Infine il piano più completo, Norton 360 Advanced, a 3,75€ al mese con lo sconto del 66%, consente la protezione di 10 dispositivi, 200 GB di spazio in cloud e rispetto agli abbonamenti precedenti aggiunge anche la funzione di Social Media Monitoring e l’assistenza dedicata in caso di furto del portafoglio o per il ripristino della propria identità.

Norton è sinonimo di affidabilità ed efficienza tanto che tutti i piani prevedono la formula 100% Promesso Protezione Virus; nel caso in cui l’antivirus non riuscisse a rimuovere la minaccia dal dispositivo su cui è installato si otterrà il rimborso dell’abbonamento.

