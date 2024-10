Sicurezza Google Messaggi: nuove funzioni contro spam e nudità

Google Messaggi, l'app di messaggistica predefinita per i dispositivi Android, sta introducendo una serie di aggiornamenti mirati a migliorare la sicurezza degli utenti. Queste nuove funzioni offrono una protezione più robusta contro lo spam e i contenuti potenzialmente pericolosi, rendendo l'esperienza di utilizzo più sicura e affidabile.

Una delle principali novità è il potenziamento del sistema di rilevamento dello spam. Attraverso l'integrazione di un modello avanzato di machine learning, l'app è ora in grado di individuare e bloccare messaggi indesiderati in modo più accurato.

Questo sistema analizza i messaggi ricevuti, classificando quelli sospetti anche quando, a prima vista, possono sembrare innocui. La tecnologia è progettata per proteggere l'utente senza la necessità di interventi manuali, riducendo notevolmente la possibilità di ricevere spam.

Gli avvisi per i contenuti espliciti

In aggiunta, per contrastare la diffusione di contenuti espliciti, Google Messages ha introdotto un sistema di avvisi per i contenuti sensibili. Le immagini contenenti nudità saranno automaticamente sfocate e, prima di inviare o inoltrare materiale di questo tipo, l'utente verrà avvisato dei potenziali rischi. Questo sistema ha lo scopo di proteggere la privacy e aumentare la consapevolezza sugli eventuali pericoli legati alla condivisione di immagini intime.

Un'altra funzione importante che Google Messages sta implementando riguarda la verifica dell'identità dei contatti. Attraverso la scansione di codici QR o il confronto dei numeri di telefono, sarà possibile confermare se il contatto è autentico, riducendo così il rischio di cadere vittima di truffe o inganni. Questa misura offre una maggiore sicurezza, soprattutto in un'epoca in cui i tentativi di frode digitale sono in aumento.

Oltre a queste funzioni, l'app offrirà ulteriori livelli di protezione. Gli utenti verranno avvisati quando riceveranno messaggi contenenti link da mittenti sconosciuti, e l'app bloccherà automaticamente i messaggi provenienti da fonti ritenute sospette. Inoltre, è in fase di test una nuova funzione che nasconde automaticamente i messaggi provenienti dall'estero se il mittente non è tra i contatti dell'utente.