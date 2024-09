Sicurezza digitale: come Incogni ti difende dalle truffe informatiche

Nel mondo digitale, le informazioni personali possono essere utilizzate in modo dannoso se finiscono nelle mani sbagliate. I problemi possono variare da fastidiose chiamate di telemarketing e email spam, a gravi rischi come furti d’identità. Con Incogni[/affiliate_link], puoi ridurre questi rischi proteggendo le tue informazioni da chi cerca di sfruttarle per scopi commerciali o criminali.

Cosa fa Incogni?

Incogni è progettato per proteggere i tuoi dati personali rimuovendoli dai database dei broker di dati, che spesso vendono queste informazioni a terzi, inclusi i marketer e le aziende di ricerca. I broker di dati raccolgono informazioni personali da varie fonti, creando profili dettagliati che possono essere utilizzati per spam, truffe o persino stalking online. Incogni si impegna a eliminare queste informazioni dai siti di ricerca e dai database, proteggendo così la tua privacy.

Piani e prezzi

Incogni offre diversi piani di abbonamento per adattarsi a tutte le esigenze. Il piano individuale annuale attualmente è in offerta con uno sconto del 50% a $7,49 al mese, e un'opzione di rimborso entro 30 giorni se non sei soddisfatto del servizio. Inoltre sono disponibili anche dei piani "Family & Friends" che permettono di proteggere fino a quattro persone aggiuntive.

Come Funziona?

Il processo di protezione dei dati con Incogni è semplice e automatizzato:

Scansione iniziale: Incogni scansiona i siti di ricerca di persone per identificare i tuoi dati personali e invia richieste di rimozione quando vengono trovati record. Rimozione automatica: Una volta individuate, le informazioni vengono rimosse dai database dei broker di dati tramite richieste automatizzate. Incogni continua a monitorare e inviare richieste periodiche per garantire che le tue informazioni non vengano reinserite. Monitoraggio costante: Incogni non si ferma alla rimozione iniziale. Continua a monitorare i broker di dati e i siti di ricerca per garantire che i tuoi dati rimangano privati. Riceverai rapporti regolari per tenerti aggiornato sui progressi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.