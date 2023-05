Set LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 da costruire ad un prezzo BOMBA su Amazon

Sei appassionato del mondo LEGO e delle auto? Il nuovo kit Technic Ferrari Daytona SP3 allora potrebbe essere il passatempo adatto a te. Questo modello in scala 1:8 ti offre un'esperienza di costruzione coinvolgente e soddisfacente, ed è perfetto per gli appassionati di automobili e fan della LEGO. Acquistalo ora su Amazon a soli 366,47€ invece di 449,99€.

La Ferrari Daytona SP3 è una delle supercar più celebri e ammirate del mondo, per questo hanno deciso di farne un modello in scala utilizzando questo set LEGO Technic. Con 3267 pezzi, questo puzzle 3D ti sfiderà e ti divertirà come mai prima d'ora.

Ogni dettaglio del modello della Ferrari Daytona SP3 è stato studiato con cura per rappresentare fedelmente l'auto reale. Dalle linee aerodinamiche della carrozzeria alla replica dettagliata dell'abitacolo, ogni elemento contribuisce a creare l'effetto realtà. Una volta completato, diventa un pezzo da esposizione mozzafiato. I suoi dettagli realistici e le sue funzionalità, come le porte che si aprono e il volante funzionante, lo rendono un oggetto di interesse per gli appassionati e non.

Oltre ad essere un meraviglioso modello da costruire e da esporre, è anche un regalo ideale. Che sia per un appassionato di automobili, un collezionista di modelli LEGO o un fan della Ferrari, questa supercar rossa in scala 1:8 sarà un dono molto richiesto.

Approfitta ora dello sconto del 19% e acquistalo su Amazon, e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.