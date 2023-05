Set LEGO Ferrari 812 Competizione in offerta speciale su Amazon

Preparati a passare ore intere a costruire con il nuovo set LEGO Speed Champions della Ferrari 812 Competizione. Questo incredibile modellino di auto sportiva costruita con i mattoncini è tutto ciò che ogni appassionato vuole. Acquista ora il set su Amazon a soli 17,43 euro.

La Ferrari 812 Competizione è una delle auto più amate dai fan della serie Speed Champions di LEGO. Questo set è stato accuratamente progettato per replicare l'aspetto distintivo e le prestazioni di alta velocità di questa iconica auto sportiva. Realizzato con cura e dettagliato in ogni aspetto, questo set è un must per tutti i collezionisti di LEGO e gli appassionati di automobili.

Ma non è solo l'estetica che rende questo set così speciale. Con oltre 300 pezzi da montare, il set per comporre la Ferrari 812 Competizione garantisce una vera e propria sfida, oltre che un'esperienza coinvolgente e gratificante. Ogni pezzo è stato progettato per combaciare perfettamente con l'altra sua metà, ciò rende il processo fluido e divertente. Per questo motivo il set è adatto sia per i nuovi appassionati di LEGO sia per i costruttori più esperti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Questo set è parte della ""Serie 2023", il che significa che avrai la possibilità di aggiungere alla tua collezione una delle prime versioni di questa magnifica macchina sportiva. Approfitta ora dello sconto del 30% su Amazon e non lasciarti scappare questo set LEGO. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.