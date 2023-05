Set LEGO Diorama Sala del Trono dell'Imperatore in sconto del 30% su Amazon

Il set LEGO Diorama Sala del Trono dell'Imperatore consente di rivivere una scena epica della saga di Star Wars, ossia il duello alla spada laser tra Luke Skywalker e Vader ammirata dai fan durante il capitolo Il ritorno dello Jedi. Un'idea di regalo perfetta per ogni occasione, pensata da LEGO per festeggiare il 40° anniversario della trilogia. Su Amazon lo puoi acquistare in offerta a 69,99 euro, grazie al 30% di sconto disponibile, per un risparmio complessivo di 30 euro sul prezzo consigliato.

Set LEGO Diorama Sala del Trono dell'Imperatore in offerta su Amazon

Il modello Diorama Sala del Trono dell'Imperatore fa parte della collezione di set LEGO Star Wars per adulti. È ricco di tanti dettagli autentici, tra cui spicca un elemento finestra della Morte Nera e il trono girevole dell'imperatore Palpatine. Incluse nel set trovi anche tre minifigure LEGO: oltre a quella del già citato imperatore Palpatine, sono presenti le minifigure di Darth Vader e Luke Skywalker, entrambe con una spada laser.

Un'idea regalo per adulti, in particolare per chi è un fan della trilogia classica di Star Wars e per tutti coloro che rientrano nella folta schiera di collezionisti di diorami LEGO Star Wars. Il set si compone di 807 pezzi e una volta completato misura 17 cm di altezza, 17 cm di profondità e 21 cm di larghezza.

Cogli al volo l'ultima offerta di Amazon sul set LEGO Diorama Sala del Trono dell'Imperatore, in modo da beneficiare del 30% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se hai l'abbonamento a Prime per te la consegna è gratuita.

