Set di cacciaviti Amazon Basics: da oggi in OFFERTA con il 24% di sconto

Che sia in casa, in un esercizio commerciale, per lavoro, o in automobile perché "non si sa mai quando può servire", è sempre utile disporre di un set di cacciaviti di diverse misure e dimensioni, per poter operare con la massima precisione su oggetti tecnologici (e non solo) di piccole dimensioni. Amazon quindi, per venire incontro alle nostre esigenze, ha creato il set di cacciaviti Amazon Basics, che con ben 58 pezzi nella confezione si rivela per molti una soluzione completa.

La buona notizia è che questo set di cacciaviti Amazon Basics, da oggi, è in offerta su Amazon a soli 22,33€, quindi con un grande sconto pari al 24% sul prezzo totale.

Set di cacciaviti Amazon Basics: precisione e convenienza

Si tratta di un set da ben 58 pezzi, con una confezione che in poco spazio e i propri alloggiamenti, racchiude cacciavite di precisione di diverso tipo (a taglio, a croce, e Torx). Questi possono essere usati per diverse operazioni, dalla riparazione di orologi da polso e gioielli, ma anche all'apertura di apparecchi elettronici come PC, laptop, dispositivi mobili, e così via.

Tutti i cacciaviti presenti nel Set di cacciaviti Amazon Basics sono realizzati in durevole acciaio al cromo vanadio con placcatura al cromo, oltre ad avere punte magnetiche ultra resistenti e antiscivolo. Le impugnature sono anch'esse antiscivolo create in polipropilene e resina termoplastica.

