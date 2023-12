Serverplan Hosting WordPress: Starterkit da 26 euro annui

Il servizio hosting WordPress di Serverplan è adatto per chi necessita di uno spazio web abilitato all'installazione del CMS in questione. Tra i Content Management System (CMS) più conosciuti troviamo sicuramente WordPress, una piattaforma che ti permette di aggiornare in tempo reale il tuo sito con immagini, contenuti video, testo e molto altro ancora.

Il server più economico offerto da Serverplan parte da soli 26 euro annui. Questa versione non comprende però WordPress preinstallato. Dal canto nostro, vi consigliamo caldamente di spendere qualcosina in più per la versione del CMS già presente. Questo perché l'azienda ti fornisce tutti i plugin e gli aggiornamenti automatici.

Serverplan Hosting WordPress: i dettagli

La versione più vendita del servizio Hosting è sicuramente il pacchetto Startup che si differenzia da quello Starterkit per le diverse funzioni presenti. Inoltre, rispetto alla variante entry level il prezzo richiesto annualmente è pari a 76 euro + IVA.

Questa cifra, secondo il nostro parere, è completamente giustificata sia per servizi offerti sia per la qualità del server. Vediamo, dunque, cosa comprende il pack Startup:

1 dominio gratuito per sempre: puoi scegliere l'estensione .it o .eu. Inoltre, la migrazione del dominio è gratis.

per sempre: puoi scegliere l'estensione .it o .eu. Inoltre, la migrazione del dominio è gratis. 20 GB di storage su SSD

di storage su SSD 50 account email

Traffico illimitato

20 database Mysql su SSD

su SSD Pannello di controllo cPanel

Backup giornaliero automatico

Certificato SSL Let's Encrypt : è presente la protezione HTTPS per avere un sito sicuro.

: è presente la protezione per avere un sito sicuro. Bitninja e anti malware: preinstallato nel pacchetto troviamo un software capace di prevenire attacchi malevoli.

e anti malware: preinstallato nel pacchetto troviamo un software capace di prevenire attacchi malevoli. Migrazione gratuita con tool : il trasferimento del tuo sito avviene in 1 solo click.

: il trasferimento del tuo sito avviene in 1 solo click. WordPress preinstallato : il tuo CMS è già installato ed è presente la lingua italiana.

: il tuo CMS è già installato ed è presente la lingua italiana. Aggiornamenti automatici di WordPress : sono inclusi senza limitazioni.

: sono inclusi senza limitazioni. Cache preinstallata

Accesso SSH/WP-CLI/GIT

Staging con 1 click

Plugin: il tuo sito sarà pronto all'uso con i plugin consigliati da WordPress.

