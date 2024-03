Serverplan: hosting WordPress a 26€ l'anno, offerta SHOCK

I servizi di hosting forniscono agli utenti uno spazio online per memorizzare e rendere accessibili i propri siti web e in questo settore Serverplan è uno dei provider più convenienti e con le proposte più interessanti. Fra le novità del "catalogo" di Serverplan spicca il servizio "hosting WordPress" con un'offerta che prevede un pagamento di soli 26€ l'anno.

Serverplan: WordPress e tutte le sue funzionalità a soli 26€ l'anno

Con il servizio di hosting WordPress di Serverplan, ottieni una soluzione completa per la gestione del tuo sito web basato su WordPress. Le caratteristiche principali di questo servizio includono un dominio gratuito per sempre, WordPress preinstallato e gestito, e backup giornalieri automatici per garantire la sicurezza dei tuoi dati.

Con un certificato SSL Let's Encrypt, il tuo sito web sarà protetto da qualsiasi minaccia, mentre lo storage SSD assicura prestazioni elevate e tempi di caricamento veloci per i tuoi visitatori. Inoltre, la cache preinstallata ottimizza le prestazioni del tuo sito web per una navigazione più fluida.

Le offerte includono WordPress preinstallato, aggiornamenti automatici, server localizzati in Italia e trasferimento gratuito. Con questo piano starter-kit, ottieni un pacchetto completo ad un prezzo accessibile, con un dominio gratuito, 5 GB di spazio SSD, e altre funzionalità utili come account email, traffico illimitato ecc.

Inoltre, avrai accesso al pannello di controllo cPanel per gestire facilmente il tuo sito web, e potrai beneficiare di protezione aggiuntiva contro malware e minacce online con Bitninja e anti-malware. Se desideri migrare il tuo sito web esistente, potrai farlo autonomamente senza alcuna difficoltà. Tutto offerto a soli 26€ l'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.