Serverplan Hosting: soluzioni per tutti i gusti da 26 euro all'anno

Serverplan è un'azienda italiana che offre diverse soluzioni come domini, pec, cloud server ed hosting per siti web. I prodotti offerti da quest'azienda di web hosting su server condiviso garantiscono all'utente velocità, affidabilità e un'assistenza senza precedenti.

Tutte le soluzioni di hosting condiviso offrono nel canone mensile il dominio gratis senza scadenza, caselle email con IMAP, antivirus ed antispam, traffico illimitato e certificato SSL con tecnologia Let's Encrypt. Tutti i nostri server dispongono di dischi SSD in modo da assicurare velocità e tempi di caricamento ottimali.

Serverplan Hosting: i dettagli

La soluzione più economica, denominata Starterkit, è disponibile a 26 euro al mese + IVA. Tutti i pacchetti, anche quello low-cost che vedremo tra un attimo, offrono queste interessanti caratteristiche:

1 dominio gratis per sempre: puoi scegliere tra l'estensione .it e .eu.

5 GB di spazio su SSD : lo storage su SSD garantisce una velocità di lettura e trasferimento senza precedenti.

di spazio su : lo storage su SSD garantisce una velocità di lettura e trasferimento senza precedenti. 5 account di email: utile per te e per i tuoi collaboratori.

Traffico illimitato

1 database Mysql su SSD

Pannello di controllo cPanel : è incluso il più famoso e diffuso pannello di controllo per hosting professionale linux, completamente in lingua italiana.

: è incluso il più famoso e diffuso pannello di controllo per hosting professionale linux, completamente in lingua italiana. Backup giornaliero automatico

Certificato SSL Let's Encrypt : gli hosting di Serverplan includono la protezione HTTPS per una maggiore sicurezza del tuo sito web.

: gli hosting di Serverplan includono la per una maggiore sicurezza del tuo sito web. Bitninja e anti malware : queste feature permettono al server di essere immune dagli attacchi del web.

: queste feature permettono al server di essere immune dagli attacchi del web. Migrazione autonoma: il trasferimento da un hosting ad un altro è semplice ed immediata.

Assistenza disponibile tramite chat, telefono o ticket 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno.

Serverplan, inoltre, offre il servizio "Soddisfatti o Rimborsati". In pratica, potrete provare per 30 giorni il servizio e richiedere il rimborso in caso di insoddisfazione.

