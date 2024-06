Server dedicati di Aruba: perché convengono?

I server dedicati di Aruba sono dei veri e propri dispositivi di alta tecnologica, pronti a dare il meglio grazie ai processori AMD Ryzen 7000 e Intel Core di 13a generazione. Questi gioiellini sono perfetti per ottenere prestazioni eccezionali sia in single-core che in multi-core, mantenendo comunque i consumi sotto controllo. Quando diciamo controllo, intendiamo che non vi faranno lievitare la bolletta della luce.

La vera forza di questi server è la loro capacità di gestire la virtualizzazione come se fosse un gioco da ragazzi. Le aziende possono eseguire molteplici applicazioni e servizi sullo stesso hardware, garantendo sicurezza e isolamento. Gli stessi server dedicati, infatti, sono ideali per creare infrastrutture di macchine virtuali, sia per uso aziendale che per chi vuole avere il pieno controllo del proprio hosting.

Potenza e flessibilità: i server dedicati di Aruba

La virtualizzazione, ormai standard nei data center, permette alle aziende di ottimizzare al massimo l'hardware. Grazie ai processori AMD Ryzen 7000 e Intel Core di 13a generazione, l'efficienza è assicurata. Ma vediamo nel dettaglio le configurazioni offerte da Aruba.

Quattro sono i modelli di punta: l'AV-I104 con un Intel Core i5-13500 a 14 core, l'AV-A105 con un AMD Ryzen 5 7600X a sei core, e l'AV-A106 che vanta un AMD Ryzen 7 7700X a otto core. Infine, il top di gamma, l'AV-A107, con un AMD Ryzen 9 7900X a 12 core. Tutti questi modelli offrono RAM DDR5 ECC, SSD NVMe, e una connessione da 1 Gbps con traffico illimitato.

Aruba permette anche di scegliere diversi sistemi operativi, da Windows Server a varie distribuzioni Linux, su cui installare software di virtualizzazione come Hyper-V e QEMU con KVM. Per chi ama le sfide, è possibile ordinare un server senza sistema operativo per customizzarlo a piacere.

La banda illimitata a 1 Gbps garantisce che le macchine virtuali operino senza intoppi, e il grande numero di core nei processori impedisce qualsiasi calo di prestazioni. Le aziende possono così essere sicure che i loro dati siano protetti contro eventuali accessi non autorizzati, mantenendo il pieno controllo sui loro server dedicati. Ordinando adesso per 12 mesi, si ottiene 1 mese a canone zero.

