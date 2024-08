Server dedicati Aruba: scopri come ottenere 1 mese a canone zero!

Aruba, un'azienda leader italiana nel campo del web hosting, mette a disposizione server dedicati dotati delle più avanzate tecnologie, sia in versione fisica che virtuale, alloggiati nei data center più all'avanguardia situati in Italia. Se si stanno valutando opzioni di questo tipo, si potrebbe considerare l'interessante promozione proposta da Aruba, che offre un mese di utilizzo gratuito per sottoscrizioni di dodici mesi.

Tutti i vantaggi dei server dedicati Aruba

I server dedicati Aruba si distinguono per un hardware sofisticato che offre grande personalizzazione e facilità di gestione. Questi dispositivi avanzati includono funzionalità come:

Smart Storage ;

; Supporto specifico per l'intelligenza artificiale ;

; Machine learning.

Caratteristiche che li rendono ideali per progetti all'avanguardia tecnologica. Smart Storage di Aruba è una soluzione di archiviazione cloud economica e semplice da gestire, fornendo opzioni di backup avanzate tramite snapshot manuali o automatici. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare capacità di archiviazione da 1 a 15 TB, soddisfacendo così un ampio spettro di necessità.

Inoltre, Aruba offre installazione gratuita sui suoi server preparati per l'intelligenza artificiale. Dotati di GPU, questi server sono progettati per facilitare l'ingresso nelle tecnologie AI, con applicazioni dirette nella produzione di contenuti di marketing, nella traduzione di testi e nella generazione di immagini.

Tornando alla promozione attiva in questo momento, per chi acquista o rinnova server delle linee Advanced, Professional, GPU o Storage basta sottoscrivere un contratto annuale per ottenere un mese a canone zero. Questo significa che si usufruisce di 13 mesi di servizio al prezzo di 12, estendendo la durata senza costi aggiuntivi.

Per avere una panoramica completa delle offerte sui server dedicati Aruba, vai su questa pagina del sito di Aruba. Lo ricordiamo: usufruendo della promozione ora attiva, si può avere 1 mese a canone zero (per i piani di dodici mesi).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.