SEO per tutti: parti dalle basi e aumenta il tuo traffico a pochi euro

La Search Engine Optimization - meglio conosciuta come SEO - è un insieme di tecniche utilizzare per migliorare visibilità e posizione di un sito web nei risultati organici dei motori di ricerca. In poche parole, serve a posizionare un sito web in cima ai risultati di ricerca. Ottenere i migliori risultati può essere difficile, specialmente se non si hanno nozioni in merito, ma non impossibile. Puoi, ad esempio, affidarti a corsi specializzati come "Principi fondamentali di SEO" di Natzir Turrado - consulente SEO e analista digitale con oltre nove anni di esperienza.

In sole 17 videolezioni online imparerai tutte le tecniche e le strategie SEO più efficaci per ottenere risultati sorprendenti: con pochissimo sforzo, potrai aumentare esponenzialmente il tuo traffico online. Per un periodo di tempo limitato puoi accedere a tutte le videolezioni, alle risorse e agli aggiornamenti del corso (sia passati che futuri) al prezzo speciale di soli 9,99 euro. Aiutati a fare il grande passo online e affronta il mondo SEO con fiducia per ottenere successo.

Tutto ciò che imparerai nel corso

Immagina questo corso come un viaggio in cui potrai scoprire tutto quello che c'è da sapere sui motori di ricerca, come Google. Non solo imparerai a creare contenuti SEO-friendly che catturano l'attenzione del tuo pubblico di riferimento, ma anche i trucchi del mestiere, come il linguaggio HTML, per creare e ottimizzare la tua pagina o il tuo blog per i motori di ricerca. E cosa ancora più importante, scoprirai quali pratiche evitare per non scomparire dalla vista di Google.

Natzir ti seguirà passo dopo passo, mostrandoti come misurare il successo delle tue azioni SEO con gli strumenti giusti e le metriche più importanti per misurare l'evoluzione del tuo business online sui motori di ricerca. E non solo, scoprirai anche alcuni elementi cruciali che puoi applicare immediatamente sul tuo sito web per ottenere un impatto straordinario sulla tua strategia SEO.

Che tu sia un principiante nel settore o che abbia già qualche conoscenza, questo corso è perfetto se vuoi imparare nozioni SEO in modo semplice e approfondito. Tutto ciò di cui hai bisogno è un computer con una connessione Internet e una pagina web a cui puoi apportare modifiche e caricare nuovi contenuti. Se non ne hai una, Natzir ti fornirà un case study per la parte pratica del corso.

Con l'accesso illimitato a tutte le videolezioni del corso, alle risorse messe a disposizione dall'insegnante e a tutti gli aggiornamenti passati e futuri, potrai apprendere tutto ciò che c'è da sapere sulla SEO a un prezzo eccezionale: solo 9,99 euro invece di 59,99, un risparmio dell'83%. Non perdere l'opportunità: la promozione è attiva ancora per pochi giorni.

