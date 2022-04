SEO: 9 importanti fattori da ricordare

I requisiti SEO continuano a cambiare e può essere difficile stare al passo con gli ultimi sviluppi.

I siti ben ottimizzati ottengono sempre più traffico nel tempo, il che significa più contatti e vendite. Senza SEO, i ricercatori non saranno in grado di trovare il sito e tutto il duro lavoro sarà inutile.

Invece di elencare oltre 200 fattori di ranking, parleremo dei nove che riteniamo meritino di più l’attenzione.

Eccoli senza alcun ordine particolare.

Backlink

I backlink costituiscono la base del PageRank, che è la base dell'algoritmo di ranking di Google. Molti fattori contribuiscono alla capacità di un backlink di muovere l'ago, e i due più importanti sono la pertinenza e l'autorità.

Freschezza

La freschezza è un fattore di ranking dipendente dalla query; il che significa che è più importante per alcune query rispetto ad altre.

Nel caso di notizie di attualità avrà sicuramente un ruolo più importante, ciò accade perché Google sa che le persone vogliono vedere le notizie recenti.

Per altre query, come un complemento di arredo, la freschezza gioca ancora un ruolo, ma meno importante.

Autorità d'attualità

Google vuole classificare le pagine da fonti autorevoli e questo va ben oltre i backlink.

Intento di ricerca: tra SEO e query

Google non classifica lo stesso tipo di contenuto per ogni query.

L'analisi dei risultati di alto livello per le "quattro C dell'intento di ricerca" è un modo eccellente per comprendere le basi dell'ottimizzazione per una query.

Le quattro C sono:

Stile dei contenuti: lo stile di contenuto è lo stile di contenuto dominante nei risultati di ricerca. Sono quasi sempre pagine web, ma a volte sono video come ad esempio i tutorial su Youtube. Tipo di contenuto: i tipi di contenuto rientrano quasi sempre in uno dei quattro segmenti: post del blog, prodotto, categoria e pagine di destinazione . Formato del contenuto: il formato del contenuto si applica principalmente al contenuto informativo. Procedure, elenchi, tutorial, articoli di notizie e opinioni sono tutti esempi di formati comuni. Angolo dei contenuti: l'angolo del contenuto è il principale punto di forza del contenuto e, di solito, è rappresentato da un angolo dominante nei risultati di ricerca.

Profondità del contenuto

Google vuole classificare il risultato più utile per la query, quindi coprire tutto ciò che gli utenti vogliono sapere è fondamentale. Tuttavia, non si tratta di lunghezza del contenuto. I contenuti più lunghi non sono sempre migliori. Si tratta di coprire ciò che è importante per il ricercatore e ciò che si aspetta di vedere.

Velocità della pagina

La velocità della pagina è stata un fattore di ranking dal 2010, quando ha influenzato l'1% delle query di ricerca desktop.

La situazione è cambiata nel 2018 quando Google ha esteso il fattore di ranking alle ricerche mobili.

Tuttavia, anche ora, il fattore influisce solo su una piccola percentuale di query ed è principalmente un problema per le pagine che forniscono l'esperienza più lenta agli utenti. Questo è un punto importante. Battere i concorrenti di pochi millisecondi non è il gioco qui. Si tratta più di assicurarsi che il tuo sito sia abbastanza veloce da non avere un impatto negativo sugli utenti.

HTTPS in ottica SEO

HTTPS migliora la sicurezza per i visitatori crittografando i dati tra browser e server.

Mobile-friendly

Quasi i due terzi delle ricerche avvengono su dispositivi mobili, quindi non sorprende che Google abbia reso l'ottimizzazione dei dispositivi mobili un fattore di ranking dal 2015.

SEO: l'importanza dell'esperienza utente

Google vuole classificare i contenuti che offrono ai visitatori un'esperienza positiva.