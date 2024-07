Google introduce le passkey per gli utenti ad alto rischio

Google ha annunciato che le passkey sono ora disponibili per gli utenti ad alto rischio che si iscrivono al Programma di protezione avanzata. Si tratta un servizio gratuito che protegge gli account di utenti come attivisti, giornalisti, leader aziendali e gruppi politici, che corrono un rischio maggiore di essere presi di mira da attacchi online. Il programma blocca l'accesso non autorizzato agli account degli utenti iscritti al programma e aggiunge una protezione ulteriore contro attacchi di phishing agli account Google, app dannose e tentativi di furto di dati. Le passkey sono legate a un dispositivo specifico, come un computer, un tablet o uno smartphone. Inoltre, funzionano localmente, offrendo un'alternativa più sicura alle password tradizionali e riducendo significativamente il rischio di violazione dei dati. Consentono inoltre l'accesso a siti web, servizi online e app tramite sensori biometrici, PIN, chiavi di sicurezza hardware o sequenze di blocco dello schermo.

Gli utenti possono creare subito una passkey utilizzando il proprio dispositivo. Basta accedere al proprio account Google e cliccare sul pulsante "Ottieni passkey". Come affermato da Shuvo Chatterjee, Product Lead del programma di protezione avanzata di Google: "tradizionalmente, gli utenti dovevano avere due chiavi di sicurezza fisiche per registrarsi nell'APP (Advanced Protection Program), utilizzando la propria password e una delle chiavi di sicurezza per accedere. Tuttavia, comprendiamo che gli utenti potrebbero non avere sempre accesso alle chiavi di sicurezza fisiche o la possibilità di acquistare uno. Le passkey offrono agli utenti ad alto rischio la possibilità di fare affidamento sulla facilità e sulla sicurezza derivanti dall'utilizzo dei dispositivi personali che già possiedono, rispetto a un altro dispositivo o strumento come una chiave di sicurezza, per un'autenticazione resistente al phishing".

Google: come registrare una passkey nel programma di protezione avanzata

Gli utenti ad alto rischio necessitano di un dispositivo e di un browser compatibili per iscriversi al programma di protezione avanzata utilizzando una passkey. Successivamente, devono seguire alcuni semplici passaggi. In primis basterà accedere alla pagina di iscrizione al Programma di protezione avanzata e cliccare su “Inizia”. Fatto ciò, bisognerà seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo di registrazione. Gli utenti possono registrarsi con una passkey o una chiave di sicurezza fisica.

Google richiederà inoltre un'opzione di ripristino durante la registrazione al Programma di protezione avanzata. Ad esempio, è possibile inserire un numero di telefono e un indirizzo e-mail o un'altra passkey/chiave di sicurezza. Ciò garantirà che gli utenti possano riottenere l'accesso ai propri account se vengono bloccati. A ottobre, Google ha reso le passkey il metodo di accesso predefinito per tutti gli account personali sui suoi servizi e piattaforme. L'azienda ha inoltre introdotto il supporto per l'accesso senza password su tutti gli account Google nel maggio 2023. Infine, a ottobre 2022, Big G ha aggiunto il supporto della passkey al browser web Chrome e al sistema operativo Android.