Sennheiser Momentum True Wireless 3 godono di uno sconto del 20% su Amazon

Sennheiser è uno dei nomi più antichi e rinomati dell'industria audio, essendo stato fondato nel 1945. Dopo oltre settantacinque anni di attività, il marchio tedesco è ancora un punto di riferimento per gli audiofili e i professionisti, grazie a un fatturato annuo di miliardi di dollari e a cuffie rinomate come le Orpheus e le HD-25.

Ma nel 2021, Andreas e Daniel Sennheiser hanno scelto di vendere il settore dell'elettronica di consumo (noto anche come cuffie audio e per audiofili) a Sonova, un'azienda svizzera specializzata in apparecchiature per l'udito, per poter destinare maggiori risorse alla divisione professionale. Un cambiamento improvviso, che sembrava la fine di un'epoca, in realtà ha fatto sì che il catalogo rimanesse per lo più invariato, con la sola eliminazione delle HD800S e HD660S, mentre altri modelli meno popolari, come le HD450BT, sono stati gradualmente eliminati.

Tuttavia, Sennheiser, come ogni altro produttore, ha dovuto fare i conti con un rivale inosservato: Apple, un'azienda più famosa per i suoi lettori che per i suoi auricolari. Il principale concorrente di TWS, i cui AirPods hanno soppiantato quasi tutte le cuffie portatili o IEM sul mercato. L'azienda, come tutti gli altri, ha dovuto cambiare con i tempi e il risultato è stato il Momentum True Wireless di Sennheiser, un fantastico TWS con prestazioni audio sorprendenti ma con diversi problemi di software.

Il Sennheiser Momentum True Wireless 3 si discosta dal design originale ed è più in linea con la nuova serie Cx, mentre i True Wireless 1 e 2 erano praticamente simili. Il pannello frontale piatto in alluminio è stato sostituito da un alloggiamento in plastica nera semicurva con due fori per i microfoni. La scatola di ricarica, invece, è una delle opzioni esteticamente più gradevoli e sofisticate presenti sul mercato.

In poche parole, il Momentum Wireless 3 sembra più fragile nel palmo della mano rispetto al suo predecessore. Il suo design e la sua costruzione superiori ne fanno una delle migliori versioni disponibili ancora oggi. Infine, ma non meno importante, il TWS è dotato di un connettore di ricarica USB-C e di un piccolo indicatore luminoso per sapere se la batteria è piena, in carica o scarica.

