Non sarà un top di gamma, ma il look è assolutamente fantastico (ricorda quello dei MacBook di Apple) e il prezzo lo è ancora di più. Con l'offerta lampo attualmente attiva su Amazon, il notebook Chuwi HeroBook Pro costa solo 208,99€, spedizione compresa.

Trattandosi di un'offerta lampo, è destinata a terminare nel giro di qualche ora. E poi c'è da tenere d'occhio anche la richiesta (ora già al 50%). Meglio dunque sbrigarsi ad aggiungerlo al carrello Amazon.

Il notebook di Chuwi si ispira ai MacBook di Apple, ma costa meno di 210€

Il Chuwi Herobook Pro è un laptop economico ed è pensato per essere un dispositivo portatile e leggero, offrendo funzionalità di base per le attività quotidiane. Il laptop è dotato di un display da 14,1 pollici con una risoluzione di 1920x1080 pixel (FHD). La risoluzione giusta per la maggior parte delle attività di tutti i giorni, come navigare su Internet, scrivere documenti, guardare video e contenuti in streming.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Chuwi Herobook Pro è alimentato da un processore Intel Celeron Gemini Lake N4020 quad-core, che offre prestazioni sufficienti per compiti leggeri, ma non è adatto per attività più pesanti come il gaming o l'editing video. Il laptop dispone di 8 GB di memoria RAM, che è sufficiente per l'esecuzione fluida di applicazioni di base e multitasking leggero. Lo spazio d'archiviazione è invece di 256GB su SSD.

Circa la connettività, il MacBook secondo Chuwi supporta Wi-Fi e Bluetooth, consentendo di connettersi a Internet e ad altri dispositivi. Dispone anche di porte USB 3.0 e USB 2.0, una porta HDMI, un jack per cuffie da 3,5 mm e uno slot per schede microSD.

La batteria del laptop ha una capacità di 38 Wh e offre un'autonomia di circa 9 ore con un uso moderato. Questo è un vantaggio per chi ha bisogno di utilizzare il laptop in movimento senza doverlo ricaricare frequentemente.

Il Chuwi Herobook Pro viene fornito con il sistema operativo Windows 10 preinstallato, offrendo un'interfaccia familiare e accesso a tutte le app e le funzionalità standard di Windows.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.