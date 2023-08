SelfyConto e Apple insieme per fantastici regali

Con l'avvento della digitalizzazione, il settore bancario sta guidando tutto il resto verso l'evoluzione dei servizi finanziari.

Banca Mediolanum, una delle pioniere della digitalizzazione, è in prima linea grazie al suo prodotto innovativo e di punta: SelfyConto.

Si tratta di un conto corrente moderno ed efficiente, che sta ridefinendo a suo modo l'esperienza bancaria.

Oltre alle funzionalità già allettanti, l'ultima promo offre ora ai clienti la possibilità di vincere prodotti Apple di fascia alta.

SelfyConto e Apple: un connubio vincente

SelfyConto offre un'esperienza davvero moderna. La promozione attuale è la vera ciliegina sulla torta. Se apri il conto, potrai vincere una serie di fantastici premi.

Stiamo parlando di cinque straordinari prodotti Apple: iPhone 14 Pro Max, MacBook Pro 13.3", iPhone 14, MacBook Air 15" e Apple Watch S8.

In quanto nuovo cliente non solo hai l'opportunità di vincere premi Apple, ma anche l'ulteriore vantaggio di non pagare il canone per il primo anno.

Addirittura, se hai meno di 30 anni, questo vantaggio ti verrà concesso finché non compirai questa età.

Poi c’è la carta di debito realizzata interamente con materiale in PVC riciclato. L'utilizzo di questa carta non solo significa l'impegno di Banca Mediolanum per la salvaguardia dell'ambiente, ma anche disporre di vantaggi pratici nei pagamenti quotidiani.

L’offerta diventa ancora più vantaggiosa e conveniente se metti in conto che puoi non soltanto inviare bonifici illimitati senza commissioni, ma anche pagare F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, clicca sul link qui sotto e segui la procedura guidata. Se usi lo SPID, tutto diventa più rapido.

