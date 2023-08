Sei un Under 30? Apri SelfyConto, per te è a canone zero

Sei un Under 30 e vuoi aprire un nuovo conto? Abbiamo la soluzione: SelfyConto, un conto a canone zero per chi ha un'età inferiore a 30 anni.

Sei un Under 30 e vuoi aprire un nuovo conto? Abbiamo la soluzione: SelfyConto, un conto a canone zero per chi ha un'età inferiore a 30 anni.