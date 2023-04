L'universo cinematografico Marvel è in continua espansione e nei prossimi mesi accoglierà una produzione molto attesa dai fan. Il 21 giugno su Disney+ debutterà infatti Secret Invasion, nuova serie televisiva live-action con protagonista Nick Fury e... gli Skrull!

Per rendere l'attesa meno amara e, soprattutto, portare l'hype alle stelle, i Marvel Studios hanno diffuso un nuovo trailer della serie con un cast eccezionale.

Secret Invasion: lo spionaggio in salsa Marvel arriva su Disney+

Non è la prima che nel Marvel Cinematic Universe si parla degli Skrull, la razza aliena si è già palesata in Captain Marvel (2019), Spider-Man: Far From Home (2019) e, con una breve apparizione, in Loki. A questo giro però, i mutaforma avranno un ruolo assolutamente centrale. Del resto, Secret Invasion è ispirata proprio alla loro invasione raccontata nella miniserie Marvel Comics del 2008 (in Italia nel 2009, ndr). Vuoi approfondire? Trovi l'albo rilegato in offerta su Amazon a 19€.

Gli Skrull invadono la terra

Quella che debutterà il 21 giugno in esclusiva su Disney+ viene descritta come una spy story, un vero e proprio thriller ambientato nell'MCU.

Dal trailer e dalla sinossi ufficiale apprendiamo che Nick Fury (Samuel L. Jackson) - venuto a conoscenza di una invasione clandestina della Terra ad opera di una fazione di Skrull mutaforma guidata da Gravik - decide di tornare sul campo di battaglia per risolvere la faccenda. Al suo fianco Everett Ross, Maria Hill e Talos. L'obiettivo? Salvare l'umanità.

Di seguito invece il nuovo poster che fa sorgere spontanea una domanda: il Nick Fury tornato sulla Terra è forse uno Skrull?

