Seagate Game Drive PS4/PS5 4TB: GRANDE OFFERTA per l'hard disk esterno su Amazon

La piaga di ogni giocatore: con l'aumento dello spazio richiesto dai giochi in digitale, dalle installazioni, e delle catture, è indispensabile avere più spazio all'interno della nostra console. Di sicuro questo problema vi si sarà posto di fronte un'infinità di volte, soprattutto in un periododove i giochi sono sempre più di qualità e di rimando spesso molto più massicci a livello di peso. Per questo che Seagate ha creato dei Game Drive per tutti i gusti, per ampliare lo spazio delle vostre PlayStation 4 e PlayStation 5, come l'Hard Disk esterno da 4TB di cui vi parliamo, con licenza ufficiale e uno sconto su Amazon!

Sappiate che proprio su Amazon da oggi potrete acquistare in offerta il Seagate Game Drive PS4/PS5 da 4TB a soli 119,68€, con uno sconto del 12% sul prezzo di listino e un risparmio di circa 17,00€.

Seagate Game Drive 4TB: la memoria tascabile per PlayStation

Stiamo parlando di un oggettino che farà davvero felici i giocatori, dato che tutti i loro giochi potranno essere anche portati in giro facilmente, e con uno spazio che supera di 4 volte quello delle console PS4 e PS5 nelle loro migliori versioni attuali. Come già detto, questo prodotto possiede la licenza ufficiale.

Oltre ad essere utile, questo Seagate Game Drive PS4/PS5 da 4TB è anche semplice da usare, dato che potrete "lanciarvi nell'azione" in meno di due minuti con una facile configurazione plug-and-play.

